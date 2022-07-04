В России разработали катализатор для создания альтернативного бензина

В России обнаружили новый катализатор в синтезе Фишера-Тропша для производства экологически чистого моторного топлива с пониженным содержанием сернистых и азотистых соединений. Об открытии «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС».
В процессе Фишера-Тропша получается не только бензиновая фракция, но и дизель, и керосин.Синтетические топлива, полученные методом Фишера-Тропша, не содержат нежелательных по экологическим требованиям соединений серы и азота. Это выгодно отличает их по сравнению с топливом, получаемым традиционным путем, и позволяет отвечать стандарту качества ЕВРО-5.
Необходимый элемент реакции – катализатор, которым могут выступать определенные металлы – железо, никель, кобальт и рутений.
«В России не реализована технология Фишера-Тропша, так что не создается и эко-топливо. В этом контексте разработка новых катализаторов для нефтегазовой области критически важна», – объяснил ассистент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС», научный сотрудник ИНХС РАН Андрей Васильев.
Производство альтернативных видов чистого топлива поможет избежать проблем, вызванных истощением нефтяных ресурсов, а также решить экологические проблемы.