В России разработали катализатор для создания альтернативного бензина

В России обнаружили новый катализатор в синтезе Фишера-Тропша для производства экологически чистого моторного топлива с пониженным содержанием сернистых и азотистых соединений. Об открытии «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС».

В процессе Фишера-Тропша получается не только бензиновая фракция, но и дизель, и керосин.Синтетические топлива, полученные методом Фишера-Тропша, не содержат нежелательных по экологическим требованиям соединений серы и азота. Это выгодно отличает их по сравнению с топливом, получаемым традиционным путем, и позволяет отвечать стандарту качества ЕВРО-5.