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1 час назад

В России разработали катализатор для создания эко-альтернативы бензину

Газета.Ru

В России обнаружили новый катализатор в синтезе Фишера-Тропша для производства экологически чистого моторного топлива с пониженным содержанием сернистых и азотистых соединений. Об открытии «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС».

В России разработали катализатор для создания альтернативного бензина
Фото: «Газпром нефть»«Газпром нефть»

В процессе Фишера-Тропша получается не только бензиновая фракция, но и дизель, и керосин.Синтетические топлива, полученные методом Фишера-Тропша, не содержат нежелательных по экологическим требованиям соединений серы и азота. Это выгодно отличает их по сравнению с топливом, получаемым традиционным путем, и позволяет отвечать стандарту качества ЕВРО-5.

Необходимый элемент реакции – катализатор, которым могут выступать определенные металлы – железо, никель, кобальт и рутений.

«В России не реализована технология Фишера-Тропша, так что не создается и эко-топливо. В этом контексте разработка новых катализаторов для нефтегазовой области критически важна», – объяснил ассистент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС», научный сотрудник ИНХС РАН Андрей Васильев.

Производство альтернативных видов чистого топлива поможет избежать проблем, вызванных истощением нефтяных ресурсов, а также решить экологические проблемы.

Наука и техника,Андрей Васильев,
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