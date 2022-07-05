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31 минуту назад

Владельца теста скорости интернета Speedtest оштрафуют в России

Ferra.ruиещё 3

Мировой суд Москвы может выписать штраф американской компании Ookla, которая владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Её могут привлечь к ответственности за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ.

Легендарный Speedtest оштрафуют в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы получил административный материал, возбужденный на основании протокола от Роскомнадзора в отношении Ookla LLC. Судебное заседание назначено на 12 июля.

Компании грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что персональные данные россиян начали хранить в России около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Это в том числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

Наука и техника,PayPal,Роскомнадзор,Microsoft,Apple,
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