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1 час назад

Большой адронный коллайдер разгонят до максимальной скорости

Газета.Ru

Большой адронный коллайдер с 5 июля 2022 года начнет круглосуточную работу после трехлетнего перерыва, об этом сообщила Европейская организация ядерных исследований.

Большой адронный коллайдер разгонят до максимальной скорости
Фото: ЦЕРНЦЕРН

Коллайдер будет работать в течение четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт. Это будет четвертый запуск устройства.

Он запустит навстречу друг другу два пучка протонов со скоростью, близкой к скорости света. Таким образом ученые хотят инициировать 1,6 миллиарда столкновений в секунду.

Новый уровень энергии позволит им продолжить исследование бозона Хиггса. По сравнению с первым запуском коллайдера, в результате которого был открыт бозон, на этот раз столкновений будет в 20 раз больше.

Результаты столкновений содержимого ядра атома будут записаны и проанализированы учеными. Таким образом исследователи хотят больше узнать о темной материи, темной энергии и других фундаментальных загадках.

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