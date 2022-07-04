Как спастись в жару от инфаркта и инсульта: что нельзя делать

Когда на улице жара, возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Под воздействием высокой температуры и влажности сосуды расширяются, а кровь становится вязкой. Из-за этого появляется чувство стеснения в груди в груди и одышка. Поскольку объем кровотока увеличивается, растет нагрузка на сердце. В результате в жару резко повышается вероятность смерти, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на китайское издание WeChat.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно результатам исследований, при температуре больше 32 градусов частота инсультов возрастает на 66%, причем риск будет увеличиваться с дальнейшим усилением жары. В материале приводится список рекомендаций относительно того, чего не нужно делать в знойную погоду, чтобы избежать инфаркта, инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Итак, в жару не рекомендуется:

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Делать резкие движения головой

Если быстро поворачивать и наклонять голову, может произойти закупорка сосудов, отрыв бляшек внутри них, а также ишемический инсульт. Когда жарко, вероятность этих неприятных событий возрастает. Поэтому, когда на улице 30 градусов, постарайтесь обойтись без таких телодвижений.

Принимать ледяной душ

Несмотря на желание охладиться, нужно соблюдать меры осторожности. При высокой температуре кровеносные сосуды расширены, и в случае резкого охлаждения может произойти их спазм. При сужении сосудов головного мозга происходит головокружение и рвота, а также другие неприятные последствия, включая внутричерепное кровоизлияние.

Поэтому вставать под ледяной поток воды не рекомендуется. Если вам очень жарко, сначала вытрите пот, затем отдохните 10-15 минут, а потом примите теплый душ.

Выпивать много воды за раз

Если вы правильно восполняете запас утерянной в жару жидкости, вы снижаете вязкость крови. Однако выпивать много воды за раз эксперты не советуют. Когда человек употребляет большое количество жидкости единовременно, она быстро попадает в кровь, что приводит к резкому увеличению объема крови в сосудах, а следовательно — повышает нагрузку на сердце. В серьезных случаях это может вызвать инфаркт миокарда. Поэтому пить воду лучше постепенно, небольшими порциями — по 100-150 миллилитров.

Допускать резкие перепады температуры

Если зайти с тридцатиградусной жары в помещение, где на полную мощность работает кондиционер, это тоже вызовет повышенную нагрузку на сосуды и сердце. Организму будет сложно адаптироваться к резкому перепаду температур. В знойную погоду на кондиционере рекомендуется устанавливать не ниже 26 градусов. Разница температур на улице и в помещении не должна быть слишком большой.

Какая пища полезна для сосудов

В материале также рассказывается, какие пищевые привычки помогают очистить сосуды, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы добиться такого результата, нужно:

Есть меньше риса, сахара и мучного

Моносахариды не содержат клетчатки и не имеют питательной ценности, но при этом они приводят к росту уровня глюкозы в крови, ускоряют накопление жира и повышают риск сердечных заболеваний. Вместо муки, сахара и риса лучше отдавать предпочтение кукурузе, гречке, овсу, фасоли, орехам и батату. Эти продукты богаты клетчаткой, питательными веществами и минералами, и их употребление не вызывает резкого повышения уровня глюкозы.

Ввести в рацион продукты, способствующие выведению соли

Речь идет о продуктах с высоким содержанием калия, таких, как некоторые овощи и бобовые. Такая пища способствует устранению избытков ионов натрия в организме и минимизирует повреждение кровеносных сосудов, связанное с избытком соли. Еще один положительный эффект от этих продуктов — снижение кровяного давления.

Придерживаться DASH-диеты

DASH-диета считается лучшим рационом для здоровья сердечно-сосудистой системы. Она подразумевает употребление продуктов с низким содержанием соли и жира. Необходимо включить в меню много овощей и фруктов, цельного зерна, курицы, рыбы и сухофруктов. Красное мясо, алкоголь и сахар нужно, напротив, употреблять в меньших количествах.

Есть цитрусовые

Если вы съели много жареного, выпейте стакан свежевыжатого лимонного сока. Это уменьшит ущерб, который причиняется организму из-за употребления вредной пищи. Согласно теории традиционной китайской медицины, кислота способна размягчать сосуды. Так, лимон содержит лимонин, витамин Е и биофлавоноиды, предотвращающие развитие атеросклероза.

Включить в меню черные древесные грибы