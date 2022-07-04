В России подскочила популярность китайских гаджетов

Россияне все чаще стали выбирать смартфоны китайских брендов. Это связано с уходом с российского рынка крупных производителей. Самую высокую динамику роста показали смартфоны Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia. Об этом пишет «Коммерсант».
Так, за первое полугодие 2021 года было продано 498 тыс. смартфонов Realmi, а с начала 2022 года - уже около 1,1 млн. Продажи Xiaomi Poco выросли на 16% за тот же период, а Nokia —более чем на 40%. При этом доля Apple сократилась на 14%, Samsung — на 15%. Всего за этот период в России было продано порядка 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем годом ранее.
По мнению руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, вскоре такие китайские бренды, как Xiaomi, Honor и Realme займут место лидеров на российском рынке. Кроме того, за первое полугодие ритейлеры начали расширять ассортимент за счет новых брендов — Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba и других.
«Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», - сказала Сурков.
Ранее AnTuTu опубликовал июньский рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android. Во флагманской категории победителем стал смартфон Xiaomi Black Shark 5 Pro. В категории субфлагманов первую строчку занял OPPO Reno8 Pro+. Лучшим в категории среднего класса стал iQOO Z5.