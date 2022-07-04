В России подскочила популярность китайских гаджетов

Так, за первое полугодие 2021 года было продано 498 тыс. смартфонов Realmi, а с начала 2022 года - уже около 1,1 млн. Продажи Xiaomi Poco выросли на 16% за тот же период, а Nokia —более чем на 40%. При этом доля Apple сократилась на 14%, Samsung — на 15%. Всего за этот период в России было продано порядка 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем годом ранее.