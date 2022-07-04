Датчики марсохода Perseverance пострадали от камней из-за ветра

Это произошло на 198-й день миссии марсохода NASA. На устройстве были повреждены датчики, входящие в систему измерения погодных условий MEDA и измеряющие скорость и направление ветра. Пока Perseverance все еще может отслеживать ветер, но с пониженной чувствительностью.