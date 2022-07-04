В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
55 минут назад

Названы основные сферы изобретений российских учёных

RT на русском

Основными направлениями науки и техники, по которым россияне подают заявки на изобретения, в 2021 году были медицина, фармакология и биотехнологии в медицине. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.

Названы основные сферы изобретений российских учёных
Фото: АГН «Москва» © Зыков КириллАГН «Москва» © Зыков Кирилл

Кроме того, как отметили специалисты, популярностью пользовались такие отрасли, как системы связи, навигационные технологии, летательные аппараты, железнодорожный транспорт, космические технологии, IT-технологии и суперкомпьютеры.

Также, согласно предоставленной ведомством статистике, безусловными лидерами по количеству заявок на изобретения за прошлый год стали «Росатом», компания «Татнефть», НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ.

Помимо этого, в пресс-службе отметили активность вузов и образовательных учреждений, среди которых по количеству заявок лидируют Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Волгоградский государственный технический университет и Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

Ранее в Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России.

Наука и техника,Роспатент,Татнефть,Росатом,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители