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34 минуты назад

Рогозин: «Роскосмос» готов развивать сотрудничество с КНР по освоению Луны

RT на русском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация готова развивать сотрудничество с Китаем по лунной программе.

Рогозин заявил о готовности развивать лунную программу с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роскосмос готов к углублению сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по исследованию и освоению Луны», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

28 мая Рогозин заявил, что Россия и Китай находятся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной базы.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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