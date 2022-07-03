Что известно о ноутбуке Xiaomi Mi Notebook Pro 2022

Завтра Xiaomi официально представит свой флагманский ноутбук Mi Notebook Pro 2022. К счастью, пока что можно рассмотреть новые тизеры, в которых говорится, что устройство основано на платформе Intel Evo и будет оснащено процессорами Intel Core 12 серии P.

Фото: Ferra Ferra

Тизер представляет нам Core i5 с с улучшенной на 76% многопоточной производительностью, чем у Core i5 11-го поколения, который присутствовал в предыдущей модели. Однако топовая версия устройства, вероятно, будет иметь более мощный процессор - Core i7.

Также среди преимуществ платформы Intel Evo - быстрое пробуждение ноутбука, длительная автономность, возможность подключения Wi-Fi 6 и интерфейс Thunderbolt 4. Помимо этого он будет оснащен 4K OLED-экраном и тонким металлическим корпусом.