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1 час назад

Открытие бозона Хиггса "разрушило жизнь" его автора

Ferra.ru

93-летний Питер Хиггс был удостоен Нобелевской премии девять лет назад после того, как эксперименты на Большом адронном коллайдере окончательно подтвердили существование частиц бозона Хиггса, предсказанных им еще в 1964 году. Однако сам Питер Хиггс заявил, что это открытие “разрушило его жизнь”.

Открытие бозона Хиггса "разрушило жизнь" его автора
Фото: FerraFerra

Scientific American передает, что это открытие, каким бы захватывающим с научной точки зрения оно ни было, заставило застенчивого Питера Хиггса обратить на себя внимание общественности. Когда он получил Нобелевскую премию по физике, Хиггс покинул свой дом в Эдинбурге и засел в пабе на другом конце города в день объявления, чтобы комитет по присуждению премии не смог связаться с ним.

Физик Клоуз поделился подробностями в интервью журналу Scientific American. “Одним из самых больших потрясений для меня, когда я брал у него интервью, было то, что он сказал, что открытие бозона разрушило его жизнь”, заявил Клоуз. Он подумал: "Как можно разрушить свою жизнь, когда оказалось, что ты коснулся пульса природы, и все, во что ты верил, оказалось правдой, и ты получил Нобелевскую премию? Как все это может привести к краху?". Хиггс ответил ему: "Мое относительно спокойное существование заканчивалось. Мой стиль - работать в уединении и время от времени приходить к светлой идее".

Наука и техника,Питер Хиггс,
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