Специалисты Microsoft нашли новый вирус для смартфонов

Специалисты компании Microsoft обнаружили у смартфонов на Android новое вредоносное программное обеспечение (ПО), которое научилось скрывать SMS от пользователя и таким образом незаметно оформлять платные услуги без его ведома. О вирусе сообщается в блоге американской корпорации.

По данным исследователей, некоторые из найденных зловредов могут оформлять платные подписки более точечно, атакуя абонентов определенных сотовых операторов. «Вирус выполняет свои процедуры только в том случае, если устройство подключено к нужному оператору. Он заставляет устройства подключаться к мобильной сети, даже если доступно соединение Wi-Fi», — говорится в публикации.

В Microsoft уточнили, что опасное ПО способно скрытно оформить на один мобильный номер множество платных подписок. Вирус прячет SMS-сообщения, которые оператор обычно присылает для подтверждения подписки и совершения платежа.