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51 минуту назад

Специалисты Microsoft нашли вирус для смартфонов, скрытно оформляющий платные подписки

Газета.Ru

Специалисты компании Microsoft обнаружили у смартфонов на Android новое вредоносное программное обеспечение (ПО), которое научилось скрывать SMS от пользователя и таким образом незаметно оформлять платные услуги без его ведома. О вирусе сообщается в блоге американской корпорации.

Специалисты Microsoft нашли новый вирус для смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным исследователей, некоторые из найденных зловредов могут оформлять платные подписки более точечно, атакуя абонентов определенных сотовых операторов. «Вирус выполняет свои процедуры только в том случае, если устройство подключено к нужному оператору. Он заставляет устройства подключаться к мобильной сети, даже если доступно соединение Wi-Fi», — говорится в публикации.

В Microsoft уточнили, что опасное ПО способно скрытно оформить на один мобильный номер множество платных подписок. Вирус прячет SMS-сообщения, которые оператор обычно присылает для подтверждения подписки и совершения платежа.

Специалисты констатировали, что остановить распространение опасных программ можно при более подробном изучении приложений, находящихся на модерации в магазине приложений Google Play. Также в корпорации призвали запретить приложениям возможность читать входящие SMS, так как именно это разрешение дает возможность их скрывать.

Наука и техника,Microsoft,
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