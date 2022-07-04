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47 минут назад

Ботаники открыли новый вид самых больших в мире водяных лилий

Газета.Ru

Ботаники из Высшего университета Сан-Андреса в Боливии вместе с британскими и американскими коллегами открыли еще один вид гигантских водяных лилий рода Victoria, исследование ученых было опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.

Ботаники открыли новый вид самых больших в мире водяных лилий
Фото: Royal Botanic Gardens, KewRoyal Botanic Gardens, Kew

Ранее считалось, что существуют только два вида этих лилий — Victoria amazonica или Victoria cruziana. Около 177 лет назад из Боливии в Великобританию был доставлен образец растения, однако он не был похож на своих собратьев.

Из-за их размера и мясистости эти водяные лилии трудно изучать. Тем не менее исследователи смогли получить образцы ДНК из сохранившегося гербария, что позволило им открыть новый вид.

Новый вид водяной лилии — самый крупный в своем роде. Размер кувшинок достигает 3,2 метров и цветами больше человеческой головы.

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