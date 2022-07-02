Учёные нашли способ «слышать» кожей, а не ушами

Учёные разработали микрофон, который улавливает звук лучше, чем человеческое ухо, а ещё может быть легко прикреплён к коже.

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Обычные микрофоны на основе МЭМС, используемые в сотовых телефонах, устройствах Bluetooth и других, состоят из тонких, небольших и сложных диафрагменных структур. Однако, поскольку они сделаны из кремния, диафрагму или микрофон трудно деформировать по желанию.

Исследовательская группа преодолела это ограничение, создав структуру микрофона на основе МЭМС с использованием полимерных материалов, которые более гибки, чем кремний, и могут принимать любую форму. Размер устройства составляет четверть ногтя, а его толщина — всего несколько сотен микрометров. Микрофон можно закрепить на больших участках тела или даже на пальце.