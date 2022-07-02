В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Учёные нашли способ «слышать» кожей, а не ушами

Ferra.ru

Учёные разработали микрофон, который улавливает звук лучше, чем человеческое ухо, а ещё может быть легко прикреплён к коже.

Учёные нашли способ «слышать» кожей, а не ушами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обычные микрофоны на основе МЭМС, используемые в сотовых телефонах, устройствах Bluetooth и других, состоят из тонких, небольших и сложных диафрагменных структур. Однако, поскольку они сделаны из кремния, диафрагму или микрофон трудно деформировать по желанию.

Исследовательская группа преодолела это ограничение, создав структуру микрофона на основе МЭМС с использованием полимерных материалов, которые более гибки, чем кремний, и могут принимать любую форму. Размер устройства составляет четверть ногтя, а его толщина — всего несколько сотен микрометров. Микрофон можно закрепить на больших участках тела или даже на пальце.

Согласно исследованию, слуховая чувствительность микрофона выше человеческого уха, при этом он распознаёт окружающие звуки и голос пользователя без искажений. Когда акустический датчик на коже был подключен к голосовому помощнику Google Assistant, человек мог легко выполнять все привычные задачи.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители