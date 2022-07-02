Маск сообщил о встрече с Папой Римским

Американский предприниматель Илон Маск в четверг, 30 июня, встретился с Папой Римским Франциском. Об этом бизнесмен сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Для меня было большой честью встретиться накануне с Папой Римским Франциском", - написал Маск.

Подробностей встречи с понтификом он не привел.

Это сообщение стало одним из первых после более чем недельного отсутствия активности на странице бизнесмена в Twitter. По данным портала Axios, до 16 июня Маск в среднем делал 145 твитов или ретвитов в неделю - около 21 в день. Далее активность стала снижаться, а в период с 23 по 30 июня на странице Маска не появилось ни одной записи.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск предложил приобрести компанию за $44 млрд. Акционеры компании пока не одобрили условия сделки. Если Маск решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в размере $1 млрд. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября.