Ученый рассказал о дальнейшей трансформации коронавируса

Роспотребнадзор снял все оставшиеся ограничения по коронавирусу. Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что инфекция продолжит циркулировать и дальше, но уже не будет иметь столь серьезных последствий.
«Думаю, что нужно радоваться отмечаемой тенденции. Но, как уже приучила нас пандемия, нужна осторожность. Сейчас в Западной Европе, в Северной Америке отмечается новый подъем заболеваемости. Пусть он пока небольшой и тяжелых случаев мало, но, вероятно, подъем заболеваемости будет и в России. И, возможно, рекомендации по ограничениям еще будут модифицированы», – отметил эксперт.
Сейчас в России ежедневно фиксируется около 2,5-3 тысяч заболевания ковидом. По данным ученого, среди них преобладает штамм «омикрон». Но преимущественно легкое течение, считает эксперт, вызвано не столько характером вируса, сколько сформированным у людей иммунитетом после болезни и прививки.
«Очень важно, что сейчас коронавирус стал менее убийственным, и даже новый подъем заболеваемости не нужно рассматривать как непременную большую угрозу завтрашнего дня. Коронавирусная инфекция вольется в ряд других простудных инфекций и будет нас донимать преимущественно зимой. Но пока же она носит сезонного характера. Наиболее вероятный вариант – это постепенное ослабление вирулентности вируса, что, собственно, и происходит», – прогнозирует Василий Власов.
Тем не менее, ученый уверен, что все страны в меру своих возможностей должны быть готовы к новой пандемии пока не известной, иной инфекции.