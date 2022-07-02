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1 час назад

Ученый рассказал о дальнейшей трансформации коронавируса

Мир24

Роспотребнадзор снял все оставшиеся ограничения по коронавирусу. Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что инфекция продолжит циркулировать и дальше, но уже не будет иметь столь серьезных последствий.

Ученый рассказал о дальнейшей трансформации коронавируса
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, что нужно радоваться отмечаемой тенденции. Но, как уже приучила нас пандемия, нужна осторожность. Сейчас в Западной Европе, в Северной Америке отмечается новый подъем заболеваемости. Пусть он пока небольшой и тяжелых случаев мало, но, вероятно, подъем заболеваемости будет и в России. И, возможно, рекомендации по ограничениям еще будут модифицированы», – отметил эксперт.

Сейчас в России ежедневно фиксируется около 2,5-3 тысяч заболевания ковидом. По данным ученого, среди них преобладает штамм «омикрон». Но преимущественно легкое течение, считает эксперт, вызвано не столько характером вируса, сколько сформированным у людей иммунитетом после болезни и прививки.

«Очень важно, что сейчас коронавирус стал менее убийственным, и даже новый подъем заболеваемости не нужно рассматривать как непременную большую угрозу завтрашнего дня. Коронавирусная инфекция вольется в ряд других простудных инфекций и будет нас донимать преимущественно зимой. Но пока же она носит сезонного характера. Наиболее вероятный вариант – это постепенное ослабление вирулентности вируса, что, собственно, и происходит», – прогнозирует Василий Власов.

Тем не менее, ученый уверен, что все страны в меру своих возможностей должны быть готовы к новой пандемии пока не известной, иной инфекции.

Наука и техника,Василий Власов,Роспотребнадзор,
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