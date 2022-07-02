Ученый рассказал о дальнейшей трансформации коронавируса

«Очень важно, что сейчас коронавирус стал менее убийственным, и даже новый подъем заболеваемости не нужно рассматривать как непременную большую угрозу завтрашнего дня. Коронавирусная инфекция вольется в ряд других простудных инфекций и будет нас донимать преимущественно зимой. Но пока же она носит сезонного характера. Наиболее вероятный вариант – это постепенное ослабление вирулентности вируса, что, собственно, и происходит», – прогнозирует Василий Власов.