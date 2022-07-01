Антивирус Windows замедлил процессоры Intel

Специалисты обнаружили баг во встроенном антивирусе Windows, из-за которого снижается производительность процессоров Intel. Об этом сообщает издание PCMag.

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На проблему обратил внимание разработчик Кевин Глинн. Инженер заметил, что при использовании «Защитника Windows» (Windows Defender) система неправильно перераспределяет нагрузку, из-за чего снижается мощность процессоров. Глинн отметил, что ошибка актуальна только на процессорах Intel, с устройствами от AMD аналогичная проблема не возникает.

Как выяснил специалист, «Защитник Windows» в случайном порядке начинает использовать все семь аппаратных счетчиков производительности процессоров Intel. В ходе эксперимента Кевин Глинн определил, что антивирус замедлил процессор Intel Core i9-10850K, работающий на всех ядрах с частотой 5000 мегагерц, примерно на 1000 баллов в бенчмарке Cinebench или на шесть процентов.

Разработчик заключил, что проблема вызвана исключительно «Защитником Windows» и, следовательно, не является ошибкой чипов Intel. Глинн сообщил о неполадке в Microsoft — ожидается, что в ближайшее время команда инженеров выпустит исправление. В качестве временной меры специалист создал утилиту Counter Control, которая сбрасывает счетчики произвоительности.