Почему нельзя носить телефон в кармане

Многие люди предпочитают носить смартфон в кармане. Это удобно — телефон можно быстро достать, и риск не услышать звонок сводится к минимуму. Но могут ли быть плохие последствия от ношения телефона в кармане брюк?

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Если вы привыкли класть смартфон в карманы, это может привести к тому, что:

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1. Вы потеряете гаджет или его украдут

Первая проблема — мобильник запросто может выпасть и повредиться. Особенно это касается тех случаев, когда устройства кладут в задние карманы. Еще в такой ситуации устройство становится легкой добычей для воров. Злоумышленник подойдет к вам сзади и достанет телефон, а вы даже ничего не заметите.

2. Телефон повредится

Сайт Elektro.Guru отмечает, что телефон, который кладут в карман штанов, легко может упасть в унитаз либо разбиться о кафель на полу в туалете. В этом случае с большой долей вероятности у гаджета повредится экран, и вам придется менять стекло или покупать новый смартфон. Кроме того, могут появиться мелкие дефекты, если телефон носят в кармане вместе с ключами или другими острыми металлическими предметами.

3. Вы пострадаете от взрыва смартфона

В редких случаях при перегреве аккумулятора телефон может взорваться. Такое возможно, например, если аппарат долгое время активно эксплуатировался. При взрыве телефона в кармане его владелец может получить серьезные травмы. Разумеется, степень вероятность таких событий крайне мала, но полностью исключить из нельзя.

Влияет ли телефон в кармане на потенцию

Как правило, смартфон в карманах носят мужчины. Женщины предпочитают класть гаджет в сумочку. Существует мнение, что излучение от устройства плохо влияет на половую систему — может вызвать импотенцию или бесплодие. В материале говорится, что это не так.

Норма поглощения электромагнитной энергии для человека составляет 2 ватта на килограмм массы тела. При таком уровне излучение не должно приносить вреда. В смартфонах средний показатель — 0,7–1,2 ватта на килограмм, и все крупные производители следуют этим стандартам. Проведенные в России, Германии и Норвегии исследования показали, что мобильники не оказывают существенного воздействия на половую функцию мужчин и женщин, пишет сайт.