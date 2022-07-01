Магнитные бури в июле 2022 года: календарь на месяц

В июле 2022 года ожидаются две магнитные бури, каждая из которых будет продолжаться более одного дня. Кроме того, в течение нескольких дней этого месяца лета прогнозируется повышенный магнитный фон. Об этом сообщает сайт Meteoagent со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Фото: pixahive.com pixahive.com

Как следует из таблицы, размещенной на сайте, магнитная буря с K-индексом 4 (умеренное возмущение геомагнитного поля) пройдет на Земле с 14 по 16 июля, а также 22-23 июля.

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Повышенный геомагнитный фон с K-индексом 3 (что говорит об усилении активности, но не соответствует уровню, характерному для бури) прогнозируется 1, 9-11, 17-21 и 24-30 июля.

Все остальные дни месяца магнитный фон будет в норме.

Вот полный список дней июля с указанием степени геомагнитной активности:

1 июля — повышенный магнитный фон

2 июля — норма

3 июля — норма

4 июля — норма

5 июля — норма

6 июля — норма

7 июля — норма

8 июля — норма

9 июля — повышенный магнитный фон

10 июля — повышенный магнитный фон

11 июля — повышенный магнитный фон

12 июля — норма

13 июля — норма

14 июля — магнитная буря

15 июля — магнитная буря

16 июля — магнитная буря

17 июля — повышенный магнитный фон

18 июля — повышенный магнитный фон

19 июля — повышенный магнитный фон

20 июля — повышенный магнитный фон

21 июля — повышенный магнитный фон

22 июля — магнитная буря

23 июля — магнитная буря

24 июля — повышенный магнитный фон

25 июля — повышенный магнитный фон

26 июля — повышенный магнитный фон

27 июля — повышенный магнитный фон

28 июля — повышенный магнитный фон

29 июля — повышенный магнитный фон

30 июля — повышенный магнитный фон

Прогноз на 31 июля в таблице не указан.

В некоторых научных исследованиях утверждается, что метеозависимые люди плохо реагируют на магнитные бури. Считается, что это может проявляться в виде головной боли, слабости, тошноты и других симптомов. Однако единого мнения относительно влияния геомагнитного поля на человека нет.