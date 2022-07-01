Магнитные бури в июле 2022 года: календарь на месяц

В июле 2022 года ожидаются две магнитные бури, каждая из которых будет продолжаться более одного дня. Кроме того, в течение нескольких дней этого месяца лета прогнозируется повышенный магнитный фон. Об этом сообщает сайт Meteoagent со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).
Как следует из таблицы, размещенной на сайте, магнитная буря с K-индексом 4 (умеренное возмущение геомагнитного поля) пройдет на Земле с 14 по 16 июля, а также 22-23 июля.
Повышенный геомагнитный фон с K-индексом 3 (что говорит об усилении активности, но не соответствует уровню, характерному для бури) прогнозируется 1, 9-11, 17-21 и 24-30 июля.
Все остальные дни месяца магнитный фон будет в норме.
Вот полный список дней июля с указанием степени геомагнитной активности:
1 июля — повышенный магнитный фон
2 июля — норма
3 июля — норма
4 июля — норма
5 июля — норма
6 июля — норма
7 июля — норма
8 июля — норма
9 июля — повышенный магнитный фон
10 июля — повышенный магнитный фон
11 июля — повышенный магнитный фон
12 июля — норма
13 июля — норма
14 июля — магнитная буря
15 июля — магнитная буря
16 июля — магнитная буря
17 июля — повышенный магнитный фон
18 июля — повышенный магнитный фон
19 июля — повышенный магнитный фон
20 июля — повышенный магнитный фон
21 июля — повышенный магнитный фон
22 июля — магнитная буря
23 июля — магнитная буря
24 июля — повышенный магнитный фон
25 июля — повышенный магнитный фон
26 июля — повышенный магнитный фон
27 июля — повышенный магнитный фон
28 июля — повышенный магнитный фон
29 июля — повышенный магнитный фон
30 июля — повышенный магнитный фон
Прогноз на 31 июля в таблице не указан.
В некоторых научных исследованиях утверждается, что метеозависимые люди плохо реагируют на магнитные бури. Считается, что это может проявляться в виде головной боли, слабости, тошноты и других симптомов. Однако единого мнения относительно влияния геомагнитного поля на человека нет.
Магнитные бури могут вызывать сбои в работе космических аппаратов и техники на Земле.