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1 час назад

Найдена восстанавливающая рост волос молекула

Lenta.ruиещё 2

Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне нашли сигнальную молекулу, которая отвечает за рост волос и способна восстанавливать волосяной покров у лысеющих пациентов или людей с алопецией. Выводы работы описаны в журнале Developmental Cell.

Найдена восстанавливающая рост волос молекула
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Цель исследования состояла в выявлении точного механизма, с помощью которого клетки дермальных сосочков способствуют новому росту волосяных фолликулов. Оказалось, что сигнальная молекула SCUBE3, которую вырабатывают клетки сосочков, является импульсом (сигналом) для начала деления новых клеток волос.

Выработка таких молекул имеет ключевое значение для эффективного роста волос у некоторых животных и людей. У пациентов с андрогенной алопецией клетки кожных сосочков работают неправильно или вовсе не функционируют, что снижает количество SCUBE3. По мнению исследователей, при стимуляции этой молекулы можно сформировать обильный рост волос и выделить новые схемы лечения для людей с проблемами в области трихологии.

В марте медики заявили, что дефицит витамина B12 может привести к частичной потере зрения и памяти, а также замедлить регенерацию.

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