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1 час назад

Вместо лица: в WhatsApp разрешат использовать аватары для видеозвонков

Ferra.ru

Авторы ресурса WABetaInfo обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android 2.22.15.5 кое-что интересное. Функция, которую готовят разработчики, понравится стеснительным людям.

В WhatsApp появится новая удобная функция
Фото: AppleApple

Сообщается, что WhatsApp планирует ввести возможность использования аватара во время видеозвонков в течение длительного времени. Поэтому компания работает над собственным альтернативным набором Memoji/Bitmoji. Это аналог цифровых аватаров iPhone.

Как видно по скриншоту, на экране видеовызова появится новая опция, которая позволит вам немедленно переключиться на аватар. Пока функция находится в стадии разработки.

Кроме того, WhatsApp позволит пользователям отправлять аватары в виде стикеров прямо в чаты и группы. Фактически, вы сможете настроить свой собственный аватар, запустив «Редактор аватаров», а далее использовать его, как хотите.

Когда функция появится в стабильной версии приложения, пока неясно.

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