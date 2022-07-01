РКН намерен заблокировать еще семь VPN сервисов

Банк России опрашивает кредитные организации об их рабочих VPN-соединениях. 11 июля данные уйдут в Роскомнадзор. Ведомство хочет заблокировать очередную партию, не навредив бизнесу.

Фото: Рамблер Рамблер

Роскомнадзор планирует ограничить работу еще семи VPN-сервисов. Об этом пишет Frank Media, ссылаясь на письмо ЦБ российским банкам.

“Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора планирует осуществить комплекс мер по ограничению использования сервисов VPN”, — говорится в документе.

VPN Proxy Master;

Browsec VPN;

vpn-super unlimited proxy;

Melon VPN;

Windscribe VPN;

VPN RedCat secure unlimited;

Proton VPN. Ограничения касаются:

Дедлайн по сбору обратной связи от банков для РКН — 11 июля.

Сервисы для обхода блокировок прикрывают в России с прошлого года, пик пришелся на весну. Тогда стали недоступны 20 соединений, в том числе ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

Швейцарский Proton был заблокирован месяц назад, “пролежал” несколько дней, а затем снова заработал.