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2 часа назад

Роскомнадзор намерен заблокировать еще семь VPN сервисов

Anti-Malware.ru

Банк России опрашивает кредитные организации об их рабочих VPN-соединениях. 11 июля данные уйдут в Роскомнадзор. Ведомство хочет заблокировать очередную партию, не навредив бизнесу.

РКН намерен заблокировать еще семь VPN сервисов
Фото: РамблерРамблер

Роскомнадзор планирует ограничить работу еще семи VPN-сервисов. Об этом пишет Frank Media, ссылаясь на письмо ЦБ российским банкам.

“Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора планирует осуществить комплекс мер по ограничению использования сервисов VPN”, — говорится в документе.

Ограничения касаются:
  • VPN Proxy Master;
  • Browsec VPN;
  • vpn-super unlimited proxy;
  • Melon VPN;
  • Windscribe VPN;
  • VPN RedCat secure unlimited;
  • Proton VPN.

Дедлайн по сбору обратной связи от банков для РКН — 11 июля.

Сервисы для обхода блокировок прикрывают в России с прошлого года, пик пришелся на весну. Тогда стали недоступны 20 соединений, в том числе ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

Швейцарский Proton был заблокирован месяц назад, “пролежал” несколько дней, а затем снова заработал.

При этом Роскомнадзор разрешает пользоваться “запрещенкой” компаниям из так называемого “белого списка”. Они сообщили ведомству, что эти VPN нужны им для работы.

Наука и техника,Банк России,Роскомнадзор,
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