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1 час назад

Астрономы NASA обнаружили необычно медленную черную дыру

Газета.Ru

Обсерватория NASA Chandra обнаружила черную дыру, которая вращается медленнее, чем большинство ее собратьев – об этом говорится на официальном сайте обсерватории.

Астрономы обнаружили подозрительно медленную черную дыру
Фото: Газета.руГазета.ру

Черная дыра расположена внутри квазара H1821 + 643, находящегося на расстоянии 3,4 миллиарда световых лет. Объект содержит от трех до 30 миллиардов солнечных масс, что делает ее одной из самых массивных известных черных дыр.

Используя данные Chandra, астрономы NASA обнаружили, что черная дыра вращается примерно с половиной скорости света — вдвое медленнее, чем большинство черных дыр. По мнению ученых, такая скорость вращения подтверждает идею о том, что самые массивные черные дыры растут за счет слияния с другими дырами.

Сверхмассивные черные дыры, растущие таким образом, претерпевают большие изменения вращения, в том числе замедляются или поворачиваются в противоположном направлении.

Ученые смогли рассчитать скорость вращения черной дыры благодаря рентгеновским снимкам с обсерватории, радио-данным и оптическим изображением с телескопа PanSTARRS на Гавайях. Все данные собирались в течение недели.

Так как вращающаяся черная дыра увлекает за собой пространство, рентгеновские данные могут показать, насколько быстро вращается черная дыра.

Наука и техника,NASA,
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