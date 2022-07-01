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48 минут назад

Самая большая комета приблизится к Земле 14 июля

Газета.Ru

Одна из самых больших комет К2 приближается к Земле, об этом сообщает TechTimes. Небесное тело можно будет заметить через телескопы 14 июля 2022 года – в этот день комета будет находиться максимально близко к планете.

К Земле летит огромная комета
Фото: Газета.руГазета.ру

Объект можно будет также заметить в течение всего сентября с Северного полушария и в декабре с Южного, прежде чем он приблизится к солнцу. Однако в этот период комету будет сложно заметить.

Комета K2 была впервые замечена в 2017 году с помощью обзорного прибора Pan-STARRS на Гавайях. В то время это была самая дальняя из когда-либо наблюдавшихся активных комет.

Сообщается, что величина кометы K2 неизвестна – некоторые астрономы полагают, что ее ядро должно иметь ширину не менее 11 миль. Другие ученые предполагают, что ее диаметр может достигать от 18 до 100 миль, что делает ее одной из самых больших комет, которую можно увидеть.

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