К Земле летит огромная комета

Одна из самых больших комет К2 приближается к Земле, об этом сообщает TechTimes. Небесное тело можно будет заметить через телескопы 14 июля 2022 года – в этот день комета будет находиться максимально близко к планете.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Объект можно будет также заметить в течение всего сентября с Северного полушария и в декабре с Южного, прежде чем он приблизится к солнцу. Однако в этот период комету будет сложно заметить.

Комета K2 была впервые замечена в 2017 году с помощью обзорного прибора Pan-STARRS на Гавайях. В то время это была самая дальняя из когда-либо наблюдавшихся активных комет.