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1 час назад

Древнейшего предка гигантских панд нашли в Китае

Мир24

Исследование ученых из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес (США) показало, когда панды научились есть бамбук. Согласно его результатам, это произошло не менее шести миллионов лет назад, сообщает Scientific Reports.

В Китае нашли предка панды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Восстановить эволюцию панд крайне сложно из-за почти полного отсутствия окаменелостей. Но во время раскопок во провинции Юньнань палеонтологам удалось найти кости древнего существа. Его идентифицировали как самого раннего предка современных гигантских панд (Ailuropoda melanoleuca).

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Животное обитало на Земле 6-7 миллионов лет назад. Обследуя скелет, палеонтологи обратили внимание на строение лапы. Там присутствовал так называемый ложный большой палец, который помогаем пандам удерживать стебли бамбука.

Известно, что панды, хотя и относятся к семейству хищников (плотоядных), питаются только растительной пищей – преимущественно бамбуком. В ходе эволюции их организм приспособился к такой диете. В частности, на лапе появился «палец», позволяющий захватывать стебель.

Этот отросток не является настоящим пальцем. На самом деле это удлиненная часть кости запястья. До последнего времени ученые не знали, когда у панд появился этот орган.

Новое исследование показало, что это произошло очень рано. Предок панд возрастом 6-7 миллионов лет обладал ложным «пальцем». Это доказывает, что уже в то время Ailuropoda перешли на рацион из бамбука, отказавшись от мяса и ягод. Кроме того, его «палец» оказался даже длиннее, чем у современных особей.

Согласно теории ученых, «палец» стал короче, чтобы пандам было удобнее ходить, перенося свой значительный вес.

«Эволюционировав от плотоядного предка и став чистыми потребителями бамбука, панды должны были преодолеть множество препятствий. Противопоставленный большой палец от кости запястья, вероятно, является самым удивительным преобразованием», – отметил автор научной работы профессор Сяомин Ван.

Ранее сообщалось, что гигантских панд спасли от вымирания. Их популяция в Китае выросла до 1800 особей, и вид больше не считается находящимся под угрозой исчезновения.

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