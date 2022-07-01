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16 минут назад

В Минэкономразвития решили заменить операционную систему Windows 10 на Astra Linux

Говорит Москва

В Минэкономразвития решили заменить операционную систему Windows 10 на Astra Linux. Несколько сотрудников ведомства уже работают на российской платформе.

«На протяжении двух недель они успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной ОС», — сообщает Forbes со ссылкой на департамент цифровой трансформации министерства.

При этом уточняется, что полного отказа от Windows 10 американской Microsoft ещё не произошло.

К концу 2022 г. доля отечественного софта на компьютерах ведомства должна составить 90%.

Россиянам дали совет после запрета скачивать Windows 10 и 11

До 1 июля 2022 г. Минцифры собирает информацию от органов власти о потребностях в программном обеспечении и планах перехода с иностранного софта на российский.

Наука и техника,Видео,Минэкономразвития,Microsoft,
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