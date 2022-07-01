В Минэкономразвития решили заменить операционную систему Windows 10 на Astra Linux. Несколько сотрудников ведомства уже работают на российской платформе.

«На протяжении двух недель они успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной ОС», — сообщает Forbes со ссылкой на департамент цифровой трансформации министерства.

При этом уточняется, что полного отказа от Windows 10 американской Microsoft ещё не произошло.

К концу 2022 г. доля отечественного софта на компьютерах ведомства должна составить 90%.