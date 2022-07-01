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2 часа назад

Названы лучшие смартфоны июня

Газета.Ru

Редакция портала Gizchina опубликовала список лучших смартфонов, поступивших в продажу в июне.

Названы лучшие смартфоны июня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Открывает список Poco F4, который оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Отмечается также, что яркость панели достигает до 1300 нит, а частота сенсорного слоя обновляется с частотой 360 Гц.

Особое внимание уделяется чипсету Snapdragon 870 с максимальной тактовой частотой 3,2 ГГц, который вместе с графическим процессором Adreno 650 способен обрабатывать большинство игр без особых проблем.

Poco F4 5G также оснащен тройной камерой с основным сенсором на 64 МП с оптической и электронной стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольным датчиком на 8 Мп и камерой для макросъемки на 2 МП. Фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным сенсором.

Poco F4 питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон доступен в России по цене от 31 тыс. руб.

Еще одна новинка, которая попала в список Gizmochina — Samsung Galaxy F13. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем c частотой обновления 60 Гц.

Смартфон получил фирменный чипсет Exynos 850, а также 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. В Galaxy F13 установлены три камеры. Основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 5 Мп, а также датчик глубины на 2 Мп. Спереди установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Главным преимуществом Samsung Galaxy F13 называется аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт. Смартфон работает под управлением Android 12 с оболочкой One UI 4.0.

В список лучших смартфонов июня по версии Gizmochina также попали Poco X4 GT, Oppo Reno 7A, Poco C40, Motorola Moto G82, Realme GT Neo 3T и другие менее популярные среди пользователей модели.

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