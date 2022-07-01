Россия определилась со стандартами сотовой связи 5G

«Технический комитет "Кибер-физические системы" выносит на публичное обсуждение новую серию предварительных национальных стандартов для сетей 5G OpenRAN. Их утверждение позволит обеспечить и ускорить внедрение технологии связи пятого поколения в России, что особенно важно в условиях санкционного давления», — отмечается в пресс-релизе Национальной технологической инициативы.