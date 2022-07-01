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58 минут назад

Найдена вырабатывающая топливо бактерия

Lenta.ru

Команда международных ученых из лаборатории Лоуренса в Беркли, Технического университета Дании и Калифорнийского университета нашла бактерию Streptomyces, которая способна вырабатывать авиатопливо с помощью ферментации. Выводы работы опубликованы в журнале Joule.

Найдена вырабатывающая топливо бактерия
Фото: Amir Cohen / ReutersAmir Cohen / Reuters

В результате естественного процесса метаболизма бактерий при расщеплении глюкозы или аминокислот они вырабатывают «надкусанную» молекулу Jawsamycin (циклопропан), названную в честь фильма «Челюсти» из-за углублений, похожих на те, что остаются после укуса. Специалисты провели анализ и выяснили, что за превращение молекул циклопропана, которые могут быть использованы в качестве топлива для самолетов, отвечают ферменты поликетидсинтазы.

Специалисты рассказали, что полученное топливо будет работать как биодизель, но для начала его следует обработать, чтобы снизить температуру воспламенения. В будущем исследователи хотят внедрить свою разработку в космическую и авиационную сферу, что позволит иметь не только экологическое топливо, но и альтернативу в то время, когда ископаемое горючее закончится.

В марте российские ученые из НИТУ «МИСиС» предложили новую технологию производства арктического топлива из переработанных автомобильных покрышек.

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