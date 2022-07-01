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1 час назад

Видеохостинг YouTube отключил блогерам введенную ранее функцию, связанную с подписчиками

Газета.Ru

Видеохостинг YouTube объявил о том, что избавляется от введенной ранее функции скрытия числа подписчиков на каналах блогеров для борьбы со спам-аккаунтами. Об этом сообщает TechCrunch.

YouTube ввел новое ограничение для блогеров
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что отключение возможности призвано помешать киберпреступникам. В пресс-службе сервиса заверили, что мошенники активно пользовались функцией для того, чтобы выдавать фейковые аккаунты популярных блогеров за настоящие.

С 29 июля мера начнет действовать для всех YouTube-каналов. Представитель YouTube отметил, что «некоторые создатели предпочитают скрывать количество своих подписчиков», однако изменение коснется всех пользователей, а не только спам-аккаунтов.

Также видеосервис вводит запрет на специальные символы, чтобы киберпреступники не могли их использовать. Символы применяются с целью сделать свой канал визуально похожим по названию на настоящий, меняя один-два символа.

Ранее глава Tesla Илон Маск подверг критике YouTube за «бесконечные рекламы от мошенников» в роликах. По его словам, сервис никак не препятствует появлению подобного контента. Некоторые из мошенников на YouTube используют в том числе образ Маска и его увлечение криптовалютами.

Наука и техника,Илон Маск,
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