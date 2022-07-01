Ученые: Люди нарушили важнейшие функции рек

За последние четыре десятилетия деятельность человека вызвала кардинальные изменения в формировании речных наносов. Исследование американских ученых из Дартмутского колледжа опубликовал журнал Science.

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Отмечается, что речные отложения, состоящие в основном из песка и глины играют важную экологическую роль в формировании среды обитания для различных организмов. Кроме того, наносы полезны и для человека, обеспечивая питательными веществами сельскохозяйственные почвы и сдерживая повышение уровня моря за счет переноса песка в дельты и на береговые линии. По мнению ученых, в настоящее время все эти важные функции находятся под угрозой.

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Исследователи изучили снимки со спутников НАСА Landsat, а также цифровые архивы гидрологических данных, проследив изменения в поступлении в океаны наносов из 414 крупнейших рек мира с 1984 по 2020 год.

В результате выяснилось, что в разных полушариях Земли сложилась прямо противоположная картина. В северном количество речных наносов за 40 лет значительно снизилось, а в южном, напротив, возросло.

По словам научного сотрудника Дартмутского университета и ведущего автора исследования Эвана Детьера, развитые страны за короткий по геологическим меркам период смогли «изменить крупнейшие реки мира с беспрецедентной скоростью».

Массовое строительство плотин в ХХ веке привело к сокращению общего поступления наносов в мировой океан в Северной Америке и Евразии на 49%, при этом снижение произошло на фоне увеличения объемов наносов на глобальном гидрологическом юге – в Южной Америке, Африке и Океании на 36%.

Показатель вырос за счет интенсивных изменений в сфере землепользования и обезлесивания, вызванного лесозаготовками в Малайзии, добычей золота в Южной Америке и странах Африки к югу от Сахары, а также появлением плантаций пальмового масла в большей части Океании.

Исследователи указывают, что результаты строительства плотин в северном полушарии дают понять, что ждет южное полушарие в будущем – на сегодняшний день на крупных реках Южной Америки и Океании, включая Амазонку, запланировано строительство более 300 подобных гидротехнических сооружений.

Результаты строительства плотин на севере дают понять, что ждет южное полушарие, ведь сегодня запланировано строительство более 300 подобных сооружений на крупных реках Южной Америке и Океании. В том числе на Амазонке, которая несет больше наносов, чем любая другая река в мире.