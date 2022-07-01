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1 час назад

Иммунологи выяснили, какие вирусы делают людей привлекательными для комаров

Газета.Ruиещё 4

Вирусы Зика и лихорадки Денге изменяют запах зараженных мышей и людей для привлечения комаров, об этом говорится в исследовании группы китайских ученых, опубликованного в журнале Cell.

Какие люди для комаров "вкуснее"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чтобы увеличить шанс распространения, патогены меняют запах зараженного — больной начинает привлекательно пахнуть и приманивать комаров, которые после укуса больного разносят вирус дальше. Исследователи провели эксперимент на мышах — комарам предлагали на выбор здоровых мышей или больных лихорадкой Денге. Насекомые отдавали предпочтение зараженным грызунам.

Затем ученые проанализировали отвечающие за запах молекулы на коже инфицированных и здоровых мышей. Они выявили несколько молекул, которые чаще встречались у инфицированных животных, и обнаружили, что одна из них — ацетофенон — особенно привлекательна для комаров. Ученые также проанализировали молекулы запаха людей с лихорадкой Денге — результаты были аналогичны.

Ацетофенон производится бактериями рода Bacillus, которые размножаются на коже человека. В норме кожа вырабатывает антимикробный пептид, который контролирует популяцию Bacillus, но при заражении вирусами Зика и лихорадки Денге бациллы размножаются быстрее.

Исследователи также протестировали потенциальное профилактическое средство — они дали мышам с лихорадкой денге препарат изотретиноин, который увеличивает выработку антимикробного пептида. В итоге мыши стали меньше выделять ацетофенон, что потенциально снижало риск заражения других вирусом.

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