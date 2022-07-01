Какие люди для комаров "вкуснее"

Вирусы Зика и лихорадки Денге изменяют запах зараженных мышей и людей для привлечения комаров, об этом говорится в исследовании группы китайских ученых, опубликованного в журнале Cell.

Чтобы увеличить шанс распространения, патогены меняют запах зараженного — больной начинает привлекательно пахнуть и приманивать комаров, которые после укуса больного разносят вирус дальше. Исследователи провели эксперимент на мышах — комарам предлагали на выбор здоровых мышей или больных лихорадкой Денге. Насекомые отдавали предпочтение зараженным грызунам.

Затем ученые проанализировали отвечающие за запах молекулы на коже инфицированных и здоровых мышей. Они выявили несколько молекул, которые чаще встречались у инфицированных животных, и обнаружили, что одна из них — ацетофенон — особенно привлекательна для комаров. Ученые также проанализировали молекулы запаха людей с лихорадкой Денге — результаты были аналогичны.

Ацетофенон производится бактериями рода Bacillus, которые размножаются на коже человека. В норме кожа вырабатывает антимикробный пептид, который контролирует популяцию Bacillus, но при заражении вирусами Зика и лихорадки Денге бациллы размножаются быстрее.