Сбер расскажет о применении ИИ-технологий на саммите Machines Can See

Представители Сбера примут участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See. Мероприятие состоится 1 июля 2022 года в Москве . Ведущие специалисты в сфере компьютерного зрения и машинного обучения обсудят технологические тренды и обменяются опытом. Сбер — стратегический партнер мероприятия.

Главная тема Machines Can See в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. Спикерами научного и бизнес-треков саммита выступят авторитетные исследователи, в том числе члены команд Sber AI, SberDevices и Института искусственного интеллекта AIRI: управляющий директор-начальник Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов с темой «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта»; руководитель направления по исследованию данных Sber AI Андрей Кузнецов с лекцией «Мультимодальные архитектуры в задаче генерации изображений по описаниям»; руководитель R&D команды Computer Vision SberDevices Александр Капитанов, который расскажет о жестовом управление девайсами и другие специалисты.