В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
58 минут назад

Сбер расскажет о применении ИИ-технологий на саммите Machines Can See

Lenta.ruиещё 1

Представители Сбера примут участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See. Мероприятие состоится 1 июля 2022 года в Москве. Ведущие специалисты в сфере компьютерного зрения и машинного обучения обсудят технологические тренды и обменяются опытом. Сбер — стратегический партнер мероприятия.

Сбер расскажет о применении ИИ-технологий на саммите Machines Can See
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главная тема Machines Can See в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. Спикерами научного и бизнес-треков саммита выступят авторитетные исследователи, в том числе члены команд Sber AI, SberDevices и Института искусственного интеллекта AIRI: управляющий директор-начальник Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов с темой «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта»; руководитель направления по исследованию данных Sber AI Андрей Кузнецов с лекцией «Мультимодальные архитектуры в задаче генерации изображений по описаниям»; руководитель R&D команды Computer Vision SberDevices Александр Капитанов, который расскажет о жестовом управление девайсами и другие специалисты.

«Машинное зрение сегодня стремительно развивается, в том числе силами наших специалистов, кардинально улучшает клиентский опыт и уже встроено в целый ряд бизнес-процессов и продуктов Сбера. Поэтому саммит важен для нас с точки зрения обмена лучшими практиками и генерации прорывных идей, которые помогают Сберу создавать эффективные AI-решения для своих клиентов, сотрудников и партнеров», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Организаторы саммита приглашают всех желающих посетить мероприятия, участие бесплатное. Регистрация и подробная программа мероприятия, которое организует компания VisionLabs, доступны на сайте саммита.

Наука и техника,Андрей Кузнецов,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители