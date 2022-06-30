Разработан способный находить предметы робот-рука

Как уточняется, устройство способно построить 3D-модель окружающей среды с помощью сканирования через встроенные камеры. Затем робот анализирует объекты радиоволнами, которые проходят через многие твердые предметы, благодаря чему система имеет возможность видеть все объекты, даже находящиеся на самом дне кучи. После чего алгоритм разработки складывает полученные данные и вычисляет наиболее вероятную область для поиска, где начинает работать роботизированной рукой с пальцами. Специалисты планируют внедрить устройство для работы на складах или поиска пропавших вещей.