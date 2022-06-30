Российская станция доставит на Землю грунт с Луны

Космический аппарат "Луна-28" доставит пробы грунта спутника Земли, взятые с глубины до 2 м. Это следует из статьи ученых и инженеров Института космических исследований РАН и АО "НПО Лавочкина", опубликованной в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Фото: роскосмос роскосмос

"Космический аппарат "Луна-28" не просто возьмет пробы грунта с глубины до 2 м, сохранив их при криогенных температурах, но и доставит эти образцы на Землю", - говорится в статье.

Специалисты отмечают, что рассматривается возможность совмещения операции по возврату полярного реголита с испытаниями посадочной ступени будущего пилотируемого лунного взлетно-посадочного комплекса, где роль испытателя возьмет на себя робот МАРФА - мобильная автономная робототехническая многофункциональная аппаратура.

Подчеркивается, что облик этой "Луны-28" еще не утвержден.