Сточные воды научились превращать в пиво

В Сингапуре воду из туалета научились превращать в пиво. Алкогольный напиток под названием NEWBrew, сделанный из переработанных сточных вод, начали продавать в магазинах страны, пишет Bloomberg.

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Пиво из отходов выпускают на пивоварне Brewerkz в сотрудничестве с Национальным водным агентством Сингапура (PUB). Перед добавлением в напиток воду с очистных сооружений дезинфицируют с помощью ультрафиолета и пропускают через специальные мембраны для удаления вредных частиц.

Специалисты PUB считают, что произведенное из сточных вод пиво позволит убедить сингапурцев в важности рационального потребления и повторного использования ресурсов. По оценкам экспертов, идея переработки канализационной воды набирает популярность в последние десятилетия на фоне нехватки пресной жидкости в мире. По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), 2,7 миллиарда жителей планеты испытывают нехватку питья как минимум один месяц в году.

Некоторые развитые страны, такие как Израиль и Сингапур, уже внедрили переработку сточных вод в свои системы водоснабжения. Более широкому использованию технологии препятствует общественный стереотип о небезопасности и вкусе такого типа жидкости. Однако главный пивовар Brewerkz Митч Грибов заверил, что используемая ими вода имеет нейтральный вкус и идеально подходит для изготовления пенного напитка. Попробовавшие NEWBrew люди также заявили, что не заметили отличий от традиционного эля.