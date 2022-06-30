Ученые нашли новое применение пивных дрожжей

Ученые Массачусетского технологического института нашли способ очистить воду даже от значительных примесей свинца. Для этого предполагается использовать пивные дрожжи: распространенный вид отходов пивоваренного производства, сообщает Nature Communications Earth and Environment.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Свинец попадает в воду из-за электронных отходов и добычи полезных ископаемых. Он представляет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения.

Предыдущие исследования показали, что свинец негативно влияет на рост и развитие детей, у взрослых способен вызвать нарушения в работе мозга и желудочно-кишечного тракта. Если доза очень велика, то возможен летальный исход.

Тяжелый металл не разлагается в естественной среде, сохраняясь в ней неопределенно долго. При этом удалить его традиционными способами, такими как фильтрация, практически невозможно.

В европейских странах допустимый уровень содержания свинца в воде составляет 5 частиц на миллиард. Между тем в водоемах этот показатель составляет от десятков до сотен частиц. Эксперты заявляют, что безопасной дозы свинца в принципе не существует – любое количество наносит вред.

Ученые из MIT предложили решить проблему методом биосорбции. В таком случае тяжелые металлы из воды удаляет неактивный биологический материал.

Эксперимент показал, что один грамм неактивных высушенных дрожжевых клеток S. cerevisiae способен удалить до 12 миллиграммов свинца. Метод оказался эффективен даже в растворах, где примесь свинца составляла менее одной части на миллион. При этом процесс очистки проходил очень быстро, занимая не более пяти минут.

«Фактически, отходов дрожжей с одной пивоварни в Бостоне было бы достаточно для очистки всего городского водоснабжения», – подчеркнули авторы.