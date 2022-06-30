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2 часа назад

Давно такого не было: Samsung показала защищенный смартфон со съемным аккумулятором

Ferra.ru

Samsung представила “неубиваемый” смартфон с поддержкой 5G. При этом Galaxy XCover6 Pro может похвастаться вполне приличными характеристиками, а также сменной батареей.

Samsung неожиданно представила защищенный смартфон со съемным аккумулятором
Фото: Ferra.ruFerra.ru

XCover6 Pro оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем PLS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Благодаря повышенной чувствительности, смартфоном можно управлять даже в перчатках или влажными руками. Дисплей также защищен новейшим стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Телефон защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и соответствует стандарту MIL-810H.

XCover6 Pro поддерживает 5G и Wi-Fi 6E. Он оснащен процессором Snapdragon 778G, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной памяти с возможностью расширения через microSD.

Аккумулятор емкостью 4 050 мАч находится за съемной панелью, что позволяет менять батареи “на ходу”.

Сзади установлена 50-Мп основная камера, которая соседствует с 8-Мп сверхширокоугольной камерой. Спереди стоит 13-мегапиксельная селфи-камера.

По слухам, стоимость устройства составит около 600 евро.

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