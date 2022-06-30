В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Ученые нашли у женщин ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера

Газета.Ru

Исследователи из Чикагского университета и Медицинской школы Бостонского университета обнаружили у женщин ген MGMT, который увеличивает риск болезни Альцгеймера у женщин. Работа была опубликована в журнале Alzheimer's Disease & Dementia.

Ученые объяснили, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ученые провели полногеномный поиск ассоциаций — в исследованиях такого типа обычно сравнивают геномы разных групп людей. Так, в первую входили женщины-члены этнорелигиозной общины европейского происхождения с деменцией, а во вторую — женщины-американки с болезнью Альцгеймера. Всего было проанализировано более 10 тыс. геномов.

У членов обеих групп не было найдено гена APOE ε4, который принято связывать с развитием болезни Альцгеймера, но был неизвестный ранее ген MGMT.

Затем исследователи дополнительно изучили функции этого гена и обнаружили, что эпигенетически регулируемая экспрессия MGMT, который играет роль в восстановлении повреждений ДНК, связана с развитием ряда признаков болезни Альцгеймера у женщин.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители