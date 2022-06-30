В России выпустили iPhone, способный пережить выстрел из АК-47

Компания Caviar, известная модифицированием iPhone, представила свою новую коллекцию бронированных iPhone 13 Pro, посвящённых России. Называется она Defender, что в переводе с английского означает «Защитник».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что в создании модификаций специалисты использовали титан ВТ-1. Этот материал известен его использованием при производстве корпусов гиперзвуковых ракет.

Флагманская модель коллекци называется «Скала». Она может похвастаться пуленепробиваемостью — этого удалось добиться благодаря броне 3 класса БР-3. Данный тип защиты настолько крепкий, что способен выдержать прямое попадание из АК-47 с пулей 5,45 х 39.

Наша коллекция напоминает, что Caviar — российская компания и не собирается от этого отказываться, поэтому на моделях с двуглавым орлом написано «Made in Russia». Защитные свойства телефонов коллекции отражают историческую способность России выдерживать любые невзгоды. Caviar

Более доступные модели также защищены от выстрелов. Правда речь идёт уже не об автомате, а лишь о пистолете.