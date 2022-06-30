В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

В Челябинске создали аналог Apple Watch

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Челябинская «Нейротехнолоджи» объявила о создании аналога умных часов Apple Watch, применяемых для пациентов, они позволяют измерять медицинские показатели, сообщили в компании.

В Челябинске создали аналог Apple Watch
Фото: AppleApple

«Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», – заявил основатель ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов Ura.ru.

Глава компании пояснил, что их прибор лучше по качеству измерения показателей, чем фитнес-трекеры и умные часы других производителей.

Все дело в сенсорах, которые используются в браслете: в челябинском аппарате применяются профессиональные сенсоры, а не любительские. В компании заявляют, что прибор очень точно измеряет показатели, что позволяет его называть мини-лабораторией.

Напомним, в начале марта Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители