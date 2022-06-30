В Челябинске создали аналог Apple Watch

Челябинская «Нейротехнолоджи» объявила о создании аналога умных часов Apple Watch, применяемых для пациентов, они позволяют измерять медицинские показатели, сообщили в компании.

Фото: Apple Apple

«Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», – заявил основатель ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов Ura.ru.

Глава компании пояснил, что их прибор лучше по качеству измерения показателей, чем фитнес-трекеры и умные часы других производителей.

Все дело в сенсорах, которые используются в браслете: в челябинском аппарате применяются профессиональные сенсоры, а не любительские. В компании заявляют, что прибор очень точно измеряет показатели, что позволяет его называть мини-лабораторией.