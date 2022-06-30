Биологи обнаружили в ЮАР китов-маньяков, убивающих акул и поедающих их внутренности

С 2017 года пара самцов косаток стоит за массовым убийством больших белых акул у побережья ЮАР, об этом говорится в исследовании биологов из заповедника Дайер-Айленд в Южной Африке, опубликованном в журнале African Journal of Marine Science.

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Так, два кита убили по крайней мере восемь акул, разорвав их. Примечательно, что в семи случаях пара съела печень своих жертв, а у некоторых акул, которых ученые периодически находят мертвыми, не хватало сердца. Двух касаток можно узнать по их боевым шрамам; спинной плавник одного кита рухнул вправо, а у другого загнулся влево. Из-за таких особенностей китов назвали Порт и Правый борт.

Сообщается, что трупы акул начали находить сразу после появления пары в районе побережья Гансбай в ЮАР. По словам ученых, такое поведение нормально для касаток, однако крайне редко они так сильно оказывали влияние на среду их обитания.

Благодаря многолетним наблюдениям за акулами в этом районе и данным об мечении исследователи обнаружили, что десятки акул активно избегают побережья Гансбай, если косатки находятся поблизости. Помеченные акулы иногда исчезали на недели или месяцы, покидая территорию, на которой их вид исторически доминировал.