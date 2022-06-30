Российские ученые хотят запустить на Юпитер спутник-камикадзе

МОСКВА , 30 июня. /ТАСС/. Российские ученые изучают возможность транспортировки с помощью ядерного буксира "Зевс" спутника-камикадзе, который изучит атмосферу Юпитера. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович .

"Мы рассматриваем возможность расширенной программы исследований системы Юпитера с помощью научного оборудования, которое устанавливается на ядерном буксире, в том числе отделяемых зондах, которые могли бы совершить посадку на одном из спутников Юпитера или провести анализ атмосферы Юпитера методом камикадзе - однократного падения на планету", - сказал Петрукович.

Контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос, был заключен в декабре 2020 года между Роскосмосом и конструкторским бюро "Арсенал" (входит в госкорпорацию). Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года. Проработкой научной миссии занимается ИКИ РАН.