На юге Израиля обнаружили одну из древнейших мечетей в мире

Археологи в Израиле обнаружили одну из старейших мечетей в мире. Остатки здания найдены на юге страны под городом Рахат, передает «МИР 24». Эксперты предполагают, что мечети может быть около 1300 лет. Древняя керамика, которая находится на фундаменте, датируется примерно VII веком нашей эры. Археологи сумели раскопать небольшой молитвенный зал, а также находившийся неподалеку сельский дом византийской эпохи. Судя по найденным там предметам, в доме жили христиане.