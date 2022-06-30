На юге Израиля обнаружили одну из древнейших мечетей в мире

Археологи в Израиле обнаружили одну из старейших мечетей в мире. Остатки здания найдены на юге страны под городом Рахат, передает «МИР 24». Эксперты предполагают, что мечети может быть около 1300 лет. Древняя керамика, которая находится на фундаменте, датируется примерно VII веком нашей эры. Археологи сумели раскопать небольшой молитвенный зал, а также находившийся неподалеку сельский дом византийской эпохи. Судя по найденным там предметам, в доме жили христиане.
«Уникальность этой находки – в том, что она показывает нам приход нового населения и новой религии в этот район примерно в VII или IX веке. Это доказывает тенденции той эпохи к переходу от христианства к исламу на земле Израиля», – рассказал исследователь Израильского управления древностей Орен Самуэли.
В 2019 году примерно в двух километрах от места нынешних раскопок археологи обнаружили остатки другой мечети VII века нашей эры. Она была построена во время раннего периода ислама и также признана одной из древнейших в мире.