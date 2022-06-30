В России разработали собственные стандарты 5G-связи

Специалисты Сколковского института науки и технологии (Сколтех) представили предварительные стандарты OpenRAN российской разработки для сетей 5G. Об этом, ссылаясь на пресс-релиз Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщило РИА «Новости».

«Технический комитет «Кибер-физические системы» выносит на публичное обсуждение новую серию предварительных национальных стандартов для сетей 5G OpenRAN. Их утверждение позволит обеспечить и ускорить внедрение технологии связи пятого поколения в России, что особенно важно в условиях санкционного давления», – цитирует агентство НТИ.

Отмечается, что на текущем этапе разработки стандарты включают в себя документы с регламентацией параметров связи между базовыми станциями 5G, а также связи между базовыми станциями 5G и LTE. В Сколтехе также проработали план подключения транспортной инфраструктуры к сетям пятого поколения.