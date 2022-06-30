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1 час назад

В Сколтехе разработали российские стандарты связи для сетей 5G OpenRAN

Газета.Ruиещё 1

Специалисты Сколковского института науки и технологии (Сколтех) представили предварительные стандарты OpenRAN российской разработки для сетей 5G. Об этом, ссылаясь на пресс-релиз Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщило РИА «Новости».

В России разработали собственные стандарты 5G-связи
Фото: Газета.руГазета.ру

«Технический комитет «Кибер-физические системы» выносит на публичное обсуждение новую серию предварительных национальных стандартов для сетей 5G OpenRAN. Их утверждение позволит обеспечить и ускорить внедрение технологии связи пятого поколения в России, что особенно важно в условиях санкционного давления», – цитирует агентство НТИ.

Отмечается, что на текущем этапе разработки стандарты включают в себя документы с регламентацией параметров связи между базовыми станциями 5G, а также связи между базовыми станциями 5G и LTE. В Сколтехе также проработали план подключения транспортной инфраструктуры к сетям пятого поколения.

OpenRAN – это унифицированный стандарт связи в сетях 5G, который позволяет сетевому оборудованию разных производителей «понимать» друг друга. Другой особенностью OpenRAN является то, что он активно поддерживается международным сообществом телекоммуникационных компаний.

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