Нейробиологи назвали фактор, повышающий риск развития деменции у женщин

После менопаузы женщины имеют более высокий риск инсульта, болезни Альцгеймера и снижения когнитивных функций, чем мужчины такого же возраста и не прошедшие менопаузу женщины – к такому выводу пришли ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, опубликовавшие свое исследование в журнале American Academy of Neurology.

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Дело в том, что после менопаузы женщины чаще страдают от лейкоареоза. Это изменение белого вещества головного мозга с увеличением плотности ткани.

«Лейкоареоз развивается по мере старения головного мозга, и хотя его появление не означает скорого наступления слабоумия или инсульта, вероятность столкнуться с этими недугами все равно возрастает», — сказала автор исследования Моник Бретелер.

В исследовании приняли участие 3410 человек в возрасте 54 года. Из них 58% были женщинами, среди которых 59% были в постменопаузе. Всем участникам сделали МРТ головного мозга, по результатам которого у женщин в постменопаузе обнаружили больше изменений белого вещества головного мозга по сравнению с мужчинами того же возраста.

При этом у женщин в пременопаузе и у мужчин аналогичного возраста не было найдено различий.