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1 час назад

Женщины в постменопаузе оказались более подвержены деменции, чем мужчины того же возраста

Газета.Ruиещё 1

После менопаузы женщины имеют более высокий риск инсульта, болезни Альцгеймера и снижения когнитивных функций, чем мужчины такого же возраста и не прошедшие менопаузу женщины – к такому выводу пришли ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, опубликовавшие свое исследование в журнале American Academy of Neurology.

Нейробиологи назвали фактор, повышающий риск развития деменции у женщин
Фото: Газета.руГазета.ру

Дело в том, что после менопаузы женщины чаще страдают от лейкоареоза. Это изменение белого вещества головного мозга с увеличением плотности ткани.

«Лейкоареоз развивается по мере старения головного мозга, и хотя его появление не означает скорого наступления слабоумия или инсульта, вероятность столкнуться с этими недугами все равно возрастает», — сказала автор исследования Моник Бретелер.

В исследовании приняли участие 3410 человек в возрасте 54 года. Из них 58% были женщинами, среди которых 59% были в постменопаузе. Всем участникам сделали МРТ головного мозга, по результатам которого у женщин в постменопаузе обнаружили больше изменений белого вещества головного мозга по сравнению с мужчинами того же возраста.

При этом у женщин в пременопаузе и у мужчин аналогичного возраста не было найдено различий.

Ученые также отметили, что не было никакой разницы между женщинами в постменопаузе и в пременопаузе, получающими гормональную терапию. Исследователи считают, что это может говорить о том, что гормональная терапия не оказывает защитного действия на мозг.

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