«Роскосмос» начал отбор белорусских космонавтов для полета на МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что начался отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию, передает РИА «Новости».

Фото: NASA NASA

По его словам, отбор займет примерно два месяца. Как заявил глава госкорпорации, он закончится не раньше начала осени.

Также он указал, что претенденты приезжают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.

Кроме того, Рогозин сообщил, что президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков послал ему письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС. По его словам, эти данные будут приниматься во внимание при отборе.

«Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе», — пояснил Рогозин.