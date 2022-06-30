«Роскосмос» начал отбор белорусских космонавтов для полета на МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что начался отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию, передает РИА «Новости».
По его словам, отбор займет примерно два месяца. Как заявил глава госкорпорации, он закончится не раньше начала осени.
Также он указал, что претенденты приезжают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.
Кроме того, Рогозин сообщил, что президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков послал ему письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС. По его словам, эти данные будут приниматься во внимание при отборе.
«Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе», — пояснил Рогозин.
В апреле президент России Владимир Путин поручил организовать полет гражданина Белоруссии на орбиту на российском корабле. Недавно белорусская сторона передала в «Роскосмос» списки кандидатов для этого полета. О том, как формировался этот список, можно прочитать в интервью председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимира Гусакова «Газете.Ru».