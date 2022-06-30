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2 часа назад

Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Газета.Ruиещё 3

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что начался отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию, передает РИА «Новости».

«Роскосмос» начал отбор белорусских космонавтов для полета на МКС
Фото: NASANASA

По его словам, отбор займет примерно два месяца. Как заявил глава госкорпорации, он закончится не раньше начала осени.

Также он указал, что претенденты приезжают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.

Кроме того, Рогозин сообщил, что президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков послал ему письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС. По его словам, эти данные будут приниматься во внимание при отборе.

«Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе», — пояснил Рогозин.

В апреле президент России Владимир Путин поручил организовать полет гражданина Белоруссии на орбиту на российском корабле. Недавно белорусская сторона передала в «Роскосмос» списки кандидатов для этого полета. О том, как формировался этот список, можно прочитать в интервью председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимира Гусакова «Газете.Ru».

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