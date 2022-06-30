Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из дистрибуторов электроники.

Фото: Размик Закарян © URA.RU Размик Закарян © URA.RU

«Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО [РФ на Украине] Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте», — говорится в статье.

Как выяснили журналисты издания, сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — пояснил инсайдер.