Китай создаст собственную архитектуру процессоров

За последние несколько лет США достаточно сильно ударили по китайским компаниям санкциями. Чего только стоит эпопея с Huawei, которая до сих пор не может спокойно заниматься созданием смартфонов с поддержкой 5G.

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Судя по всему, всё это вызвало определённые вопросы в головах как местных предпринимателей, так и представителей власти. По итогу было решено заняться разработкой новой процессорной архитектуры RISC-X.

На данный момент уже известно, что новинка будет проектироваться на базе существующей архитектуры RISC-V. При этом это будет вполне самостоятельный продукт, по которому будет невозможно ударить внешними санкциями.

Сообщается, что архитектура будет предоставлена странам-партнёрам инициативы «Один пояс и один путь». В неё, помимо всего прочего, также входит и Россия.