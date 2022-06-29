В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
55 минут назад

Китай создаст собственную архитектуру процессоров. И поделится ею с Россией

Ferra.ru

За последние несколько лет США достаточно сильно ударили по китайским компаниям санкциями. Чего только стоит эпопея с Huawei, которая до сих пор не может спокойно заниматься созданием смартфонов с поддержкой 5G.

Китай создаст собственную архитектуру процессоров
Фото: ferra.ruferra.ru

Судя по всему, всё это вызвало определённые вопросы в головах как местных предпринимателей, так и представителей власти. По итогу было решено заняться разработкой новой процессорной архитектуры RISC-X.

На данный момент уже известно, что новинка будет проектироваться на базе существующей архитектуры RISC-V. При этом это будет вполне самостоятельный продукт, по которому будет невозможно ударить внешними санкциями.

Сообщается, что архитектура будет предоставлена странам-партнёрам инициативы «Один пояс и один путь». В неё, помимо всего прочего, также входит и Россия.

Напомним, что «Один пояс и один путь» — это экономическая инициатива Китая. В рамках неё страна намерена создать новый Шёлковый путь. Он, в свою очередь, должен будет объединить 134 страны на всех континентах. Единственное, в него не войдут страны Северной Америки и Австралии.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители