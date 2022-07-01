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1 час назад

Xiaomi 12 Lite появился в Азербайджане до официальной презентации

Газета.Ruиещё 4

Представительство Xiaomi в Азербайджане опубликовало информацию о смартфоне Xiaomi 12 Lite и запустило предпродажи за неделю до официального анонса, сообщает портал Gizmochina.

В Азербайджане начали продавать еще не анонсированный телефон Xiaomi
Фото: Газета.руГазета.ру

Благодаря раннему анонсу стало известно, что Xiaomi 12 Lite оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, встроенным сканером отпечатка пальцев и вырезом под фронтальную камеру на 32 Мп.

Основная камера смартфона будет представлена сенсором на 108 Мп, а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и макромодулем на 2 Мп.

Сообщается, что за производительность в смартфоне будет отвечать Snapdragon 778G. Пока известно лишь о модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Соответствующее зарядное устройство входит в комплект поставки.

Xiaomi 12 Lite работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

На Xiaomi 12 Lite в Азербайджане уже открыт предзаказ по цене в 1 тыс. манат (около 30,9 тыс. руб.). Смартфон предлагается заказать в официальном магазине Xiaomi в Баку. Ожидается, что новинка также будет выпущена и на других рынках в ближайшие дни в черном, розовом и зеленом цветах. О доступности гаджета в России не сообщается.

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