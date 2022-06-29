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1 час назад

Ученые обнаружили новый вид вымершего гигантского, плохо прыгающего кенгуру

Газета.Ru

Ученые описали ранее неизвестный вымерший вид крупного кенгуру в Папуа – Новой Гвинее. Статья об этом опубликована в Transactions of the Royal Society of South Australia.

Ученые обнаружили новый вид гигантского кенгуру
Фото: Peter SchoutenPeter Schouten

Окаменелые останки нашли на территории палеонтологического памятника Номбе в провинции Чимбу. Согласно ранее сделанному предварительному анализу, они принадлежали кенгуру из вымершего рода Protemnodon.

Ученые из Университета Флиндерса и их коллеги после дополнительного исследования окаменелых челюстей и зубов животного пришли к выводу, что оно принадлежало ранее неизвестному роду и виду. Его назвали Nombe nombe, по месту находки. Животное не было родственником австралийских кенгуру, а принадлежало к независимому новогвинейскому роду.

N. nombe был приземистым и мускулистым, и весил примерно 40-50 килограммов. Он обитал в тропическом горном лесу с густым подлеском и сомкнутым пологом, где хорошо адаптировался к питанию жесткими листьями деревьев и кустарников. На это указывает толстая челюстная кость, приспособленная для крепления мощных жевательных мышц. N. nombe, скорее всего, умел прыгать, но не высоко.

Авторы предполагают, что этот вид произошел от древних кенгуру, расселившихся на Новой Гвинее около пяти-восьми миллионов лет назад, когда существовал сухопутный переход в Австралию.

Ранее зоологи выяснили, что шимпанзе в Уганде научились рыть колодцы для добычи чистой воды.

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